Сотни террористов приняли в подконтрольные США отряды в Сирии

Сотни террористов в Сирии были освобождены и приняты в подконтрольные США вооруженные отряды. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, передает РИА Новости.

«Соединенные Штаты и Великобритания продолжают реализацию программы так называемой "амнистии" для участников террористических группировок», — констатировал Журавлев. По его словам, освобожденные последователи радикальных течений были приняты в ряды подконтрольных США вооруженных формирований, часть из которых переброшена на территорию зоны Эт-Танф.

3 февраля президент США Джо Байден сообщил об уничтожении в ходе операции на северо-западе Сирии главаря «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курайши. Все участвовавшие в миссии военнослужащие американской армии благополучно вернулись. Байден подчеркнул, что во время спецоперации американские военные постарались сделать все для того, чтобы не допустить гибели мирных жителей.