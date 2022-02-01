Захарова рассказала о штрафе за осужденных на Шри-Ланке за сбор жуков россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала о том, что штраф за россиян, осужденных за сбор жуков на Шри-Ланке, заплатил благотворительный фонд миллиардера Фаттаха Шодиева.

Она поблагодарила мецената, российскую дипмиссию в Коломбо и посла Юрия Материя за то, что эта «невероятная история завершилась» возвращением сограждан на родину, и поздравила их с освобождением.

«Было все в этой истории: и абсурдность, с точки зрения не знающих местные законы, обвинений, и невероятные сложности всего судебного процесса, и борьба адвокатов, и поддержка дипломатов, и внимание СМИ, и финансовая помощь мецената в оплате огромного штрафа», — указала Захарова.

Как сообщается в Telegram-канале МИД России, научный сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко и двое его друзей, Николай Килафян и Артем Рябов, уже вернулись на родину.

Ранее стало известно, что суд Шри-Ланки разрешил выезд из страны россиянам, которые ранее были осуждены за сбор жуков. Они оплатили ранее назначенный штраф в 14 тысяч долларов.

21 января суд приговорил к штрафу собиравших редких жуков ученых Александра Игнатенко, Николая Килафяна и Артема Рябова. Арестованные россияне были вынуждены признать вину из-за большого давления со стороны природоохранной полиции Шри-Ланки, а также в связи с плохим состоянием здоровья.

Игнатенко задержали еще в начале 2020 года, после того как он собирал жуков у местного национального парка. Россиянин утверждал, что это произошло за его территорией и что он собирал уже мертвых жуков.

