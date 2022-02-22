Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Вильярреал
Сегодня
23:00 (Мск)
Ювентус
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Челси
Сегодня
23:00 (Мск)
Лилль
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Атлетико М
Завтра
23:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Бенфика
Завтра
23:00 (Мск)
Аякс
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Спорт

Итальянский вратарь клуба Серии А порассуждал о выступлении за сборную России

Итальянский вратарь Проведель заявил, что обдумал бы предложение от сборной России

Фото: @ivanprovedel

Голкипер итальянской «Специи» Иван Проведель порассуждал о том, планирует ли он менять спортивное гражданство. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Он отметил, что мечтает о вызове в национальную сборную Италии, но попасть туда будет очень сложно. Проведель также рассказал, что с ним не связывались представители сборной России. «Если в один день случится так, что мне позвонят, то я однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов — это честь», — добавил футболист.

27-летний Проведель в нынешнем сезоне провел 19 матчей в Серии А, в которых пропустил 29 мячей. В четырех встречах голкипер оставил свои ворота сухими. «Специя» находится на 15-м месте в турнирной таблице.

Вратарь родился в итальянском городе Чекини в семье итальянца и уроженки Москвы. Голкипера вызывали в молодежную сборную Италии, к играм за основную команду он не привлекался.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Оценены последствия событий на Украине для мировой энергетики
Политолог заявил о готовности украинских солдат перейти на сторону России
В МИД прокомментировали возможность создания военных баз России в ДНР и ЛНР
Самолет с пассажирами едва не рухнул при посадке из-за ветра и попал на видео
Европейская страна столкнулась с экстремальной засухой
В МЧС назвали число готовых принять жителей Донбасса российских регионов
Глава ЛНР ратифицировал договор о дружбе с Россией
Лавров оценил реакцию Запада на признание Россией ДНР и ЛНР
Пасынок Градского раскрыл причины ненависти к отчиму
Пенелопу Крус раскритиковали в сети из-за выхода в свет в мини-платье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.