Итальянский вратарь клуба Серии А порассуждал о выступлении за сборную России

Голкипер итальянской «Специи» Иван Проведель порассуждал о том, планирует ли он менять спортивное гражданство. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Он отметил, что мечтает о вызове в национальную сборную Италии, но попасть туда будет очень сложно. Проведель также рассказал, что с ним не связывались представители сборной России. «Если в один день случится так, что мне позвонят, то я однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов — это честь», — добавил футболист.

27-летний Проведель в нынешнем сезоне провел 19 матчей в Серии А, в которых пропустил 29 мячей. В четырех встречах голкипер оставил свои ворота сухими. «Специя» находится на 15-м месте в турнирной таблице.

Вратарь родился в итальянском городе Чекини в семье итальянца и уроженки Москвы. Голкипера вызывали в молодежную сборную Италии, к играм за основную команду он не привлекался.