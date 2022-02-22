Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Выявлено негативное влияние электронных сигарет на сердце

Ученые из США выявили негативное влияние вейпа на сердечно-сосудистую систему самцов мышей

Фото: Shutterstock

Исследователи из Медицинского колледжа Университета штата Огайо в США выявили, что употребление электронных сигарет негативно воздействует на сердечно-сосудистую систему самцов. Результаты работы описаны в журнале Circulation.

Для этого ученые погружали лабораторных мышей в аэрозоль вейпа — смесь из глицерина с никотином, а затем наблюдали влияние на организм подопытных. Возраст мышей на начало испытания соответствовал 12-летнему ребенку, а в конце опыта он достиг 30-летнего эквивалента. Выяснилось, что в результате воздействия вредоносный эффект в долгосрочной перспективе проявлялся только на теле самцов, а на самок существенного влияния он не оказал. Кроме того, биологи обнаружили, что у мышей оказался повышенный уровень CYP2A5, ответственного за переработку никотина.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа

В дальнейшем специалисты планируют провести новую научную работу, чтобы лучше понять в какой момент взросления происходят сбои в работе сердца, а также выяснить возможно ли, что CYP2A5 помог самкам выработать лучшую защиту от никотина.

В октябре 2021 года американские исследователи выявили в электронных сигаретах более тысячи неизвестных веществ и химических соединений, о которых не заявляют производители.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Политолог допустил признание ДНР и ЛНР еще одним соперником США
Немецкий биатлонист раскритиковал главу МОК Баха
В Минобороны Германии высказались о решении России признать ДНР и ЛНР
Названа стоимость отдыха в полностью открытой для туристов европейской стране
Джонсон анонсировал британские санкции против России
Кристина Асмус опубликовала совместное фото с полуголым мужчиной
Иммунолог назвал опасное последствие омикрон-штамма
Республики Донбасса ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией
В словах украинских политиков увидели признание ДНР и ЛНР «отрезанным ломтем»
Выявлено негативное влияние электронных сигарет на сердце
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.