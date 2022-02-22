Выявлено негативное влияние электронных сигарет на сердце

Исследователи из Медицинского колледжа Университета штата Огайо в США выявили, что употребление электронных сигарет негативно воздействует на сердечно-сосудистую систему самцов. Результаты работы описаны в журнале Circulation.

Для этого ученые погружали лабораторных мышей в аэрозоль вейпа — смесь из глицерина с никотином, а затем наблюдали влияние на организм подопытных. Возраст мышей на начало испытания соответствовал 12-летнему ребенку, а в конце опыта он достиг 30-летнего эквивалента. Выяснилось, что в результате воздействия вредоносный эффект в долгосрочной перспективе проявлялся только на теле самцов, а на самок существенного влияния он не оказал. Кроме того, биологи обнаружили, что у мышей оказался повышенный уровень CYP2A5, ответственного за переработку никотина.

В дальнейшем специалисты планируют провести новую научную работу, чтобы лучше понять в какой момент взросления происходят сбои в работе сердца, а также выяснить возможно ли, что CYP2A5 помог самкам выработать лучшую защиту от никотина.

В октябре 2021 года американские исследователи выявили в электронных сигаретах более тысячи неизвестных веществ и химических соединений, о которых не заявляют производители.