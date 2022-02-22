Путин заявил о желании обойтись без санкций в поставках газа

Президент России Владимир Путин в приветственном слове участникам очередного саммита Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ), проходящем в Катаре, заявил, что газовая отрасль в целях энергоперехода не должна превращаться в средство продвижения политических и экономических интересов отдельных игроков. Текст обращения опубликован на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что Россия желала бы обойтись без санкционных и иных ограничений, поскольку энергетическая модернизация требует взвешенного подхода и тщательного учета национальной специфики.

По словам Путина, мировая энергетика существенно пострадала в последние годы в связи с пандемией COVID-19, и чтобы вывести ее из кризиса на качественно новый этап развития, необходимо перейти к активному международному сотрудничеству.

Россия, подчеркнул президент, собирается продолжать бесперебойные поставки газа на мировые рынки, в том числе сжиженного природного газа (СПГ), а также совершенствовать соответствующую инфраструктуру.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что Европа не сможет заместить значительные объемы российского трубопроводного газа с помощью СПГ из других стран. При этом он указал, что европейские партнеры Газпрома могут подать в суд, если построенный газопровод «Северный поток-2» не будет запущен в эксплуатацию.

Санкции в отношении российской энергетики, в том числе газовой отрасли, находятся на повестке дня Евросоюза и США в связи с ситуацией вокруг Украины. В январе верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что агрессия России против Украины приведет к отказу от сертификации. Во вторник, 22 февраля, Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая фракция Европарламента призвала исключить Россию из экономики ЕС.

Поводом для такого заявления стало признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), соответствующий документ Путин подписал накануне, 21 февраля.