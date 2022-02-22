Человечество согласилось отказаться от пластика

Около 75 процентов людей в мире хотят, чтобы одноразовый пластик полностью и как можно скорее запретили. Доля человечества, которая согласилась отказаться от пластика, увеличилась с 71 процента в 2019 году. Об этом стало известно из опроса исследовательской компании IPSOS.

В опросе приняли участие более 20 тысяч человек из 28 стран. 82 процента опрошенных высказались за уменьшение пластиковой упаковки в продуктах. В 2019 году за это выступали 75 процентов. Больше всего за запрет использования одноразового пластика высказались жители Колумбии, Мексики и Индии — стран, находящихся на грани кризиса пластиковых отходов.

Экологические активисты заявили, что результаты опроса дают четкий сигнал правительствам о необходимости заключения договора по борьбе с пластиковыми отходами — его называют самым важным экологическим пактом после Парижского соглашения по климату. В конце февраля страны-члены Организации Объединенных Наций (ООН) начнут в Кении переговоры о глобальном договоре по сдерживанию растущего объема загрязнения пластиком.

«Люди по всему миру ясно выразили свое мнение, — заключил генеральный директор WWF International Марко Ламбертини. — Теперь на правительствах лежит ответственность и возможность принять глобальный договор, чтобы мы могли прекратить загрязнение пластиком».

В ходе опроса почти 90 процентов людей высказались за принятие договора. Тем не менее пока непонятно, будет ли он касаться сбора и переработки пластмассовых отходов, либо же в его рамках будет предложено полностью ограничить производство и использование пластика.

Для окончательного заключения договора, вероятно, потребуется не менее двух лет. Однако международная конференция ООН, которая пройдет в Кении с 28 февраля по 2 марта, позволит обозначить его ключевые элементы.

В исследовании WWF, опубликованном ранее, говорится, что если договор не будет заключен, то в ближайшие десятилетия необратимое загрязнение океанов пластиком может привести к гибели морских животных. Согласно прогнозам, в 2040 году производство пластмасс вырастет более чем в два раза — за счет этого в 2050-м в океаны попадет в четыре раза больше отходов, а к концу века количество микропластика в воде вырастет в 50 раз.