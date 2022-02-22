Украина инициировала экстренный саммит «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев инициировал экстренный саммит «нормандской четверки». Обращение транслировалось на YouTube-канале телеканала «Рада».

Также Зеленский созвал специальное заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее в феврале Зеленский назвал бессмысленными прямые переговоры с Донбассом. По его словам, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не решают политические вопросы. «Мы же знаем, как проходит заседание "минских" подгрупп — с кем они советуются, кому они перезванивают. Все же это видят», — отметил президент.

«Нормандские переговоры» завершились в Берлине в ночь на 11 февраля. В них приняли участие замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По словам Козака, девятичасовая встреча закончилась безрезультатно.