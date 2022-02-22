Сенатор рассказала об убравшей пакет санкций в пакет с пакетами России

Сенатор Елена Афанасьева, комментируя в Совфеде введение Западом пакета санкций из-за признания независимости Донбасса, заявила, что «Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами». Видеозапись ее выступления опубликована в Telegram-канале РИА Новости.

Это заявление она сделала на заседании Совета Федерации, посвященном ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). По словам члена Совфеда, каждый россиянин знает, зачем такие пакеты существуют в домах.

Позднее Афанасьева в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что так про санкции часто шутят в регионах. По ее словам, население привыкло к тому, что санкции принимают пакетами.

«У нас единственный выход отослать этот пакет в тот пакет, который мы выбрасываем на мусорку. Для себя мы это определили», — объяснила сенатор.

Во вторник, 22 февраля, Совфед единогласно одобрил соглашения о взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Аналогичное решение приняли в Госдуме.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила с осуждением западных санкций. По ее словам, Россия полностью готова к ограничением, с которым ей придется столкнуться из-за признания независимости республик.

Ранее Минэкономики Германии приостановило сертификацию газопровода «Северный поток-2». Сделано это было по распоряжению канцлера Олафа Шольца, последовавшему за признанием независимости ДНР и ЛНР.