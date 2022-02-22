В Европе сообщили о санкциях против граждан России

Послы ЕС договорились о санкциях в отношении признанных ДНР и ЛНР. Помимо ограничения торговых отношений, Евросоюз не будет признавать паспорта граждан России, которые были выданы на территории республик Донбасса, сообщает издание Politico со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.

Уточняется, что санкции были разработаны по проекту ограничений в отношении республики Крым в 2014 году. Дипломатические источники в Европе также сообщили Politico о непризнании документов, которые были выданы на территории ДНР и ЛНР.

«Похоже, что ни челночная дипломатия, ни постепенный подход к санкциям так и не смогли решить проблему, которую мы наблюдаем с 2014 года. Запад должен извлечь из этого урок для себя», — заявил высокопоставленный дипломат на условиях анонимности.

Внеочередная встреча дипломатических представителей и глав МИД стран ЕС, которая состоится 22 февраля, будет состоять из обсуждения нынешней ситуации на Украине. Ожидается, что это послужит основой для официального одобрения пакета ограничительных мер.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петера Стано заявил, что Еврокомиссия призывает продолжить дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Украины, несмотря на готовность к санкциям против России.

Страны Евросоюза угрожают ввести более масштабные санкции против России в связи с признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 21 февраля. Новые антироссийские меры уже ввело руководство США.