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Политолог ответил на вопрос о признании ДНР и ЛНР другими странами

Политолог Суздальцев считает, что союзники России не поддержат признание ДНР и ЛНР

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не будет поддержано большинством союзников России. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился политолог Андрей Суздальцев.

При этом он отмечает, что российское руководство сейчас не заинтересовано в поиске международного одобрения своего решения. Основной смысл признания республик — возможность строить отношения с ними как с самостоятельным субъектом международного права.

Поддержки у признания не будет. Казахстан традиционно отказался признать. И я думаю, что пока мы никого не будем впрягать в эту историю. Раньше в это вписывали какие-то небольшие государства типа Никарагуа и Венесуэлы. Но сейчас нам это и не надо, да и дорого

Андрей Суздальцевполитолог

Он напомнил, что Белоруссия до сих пор не признала присоединение Крыма к России, так что есть все основания считать, что Минск будет максимально долго откладывать решение о признании ДНР и ЛНР.

«Традиционно пообещает признать [президент Белоруссии Александр] Лукашенко, он уже пообещал, но, естественно, он ничего не признает, как и Крым. Но сам статус позволит нам оформлять наши отношения в рамках международного права», — добавил политолог.

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Он объяснил это решение угрозой, которой подвергается население республик из-за действий Украины.

Во вторник, 22 февраля, решение одобрили Совет Федерации и Госдума. Обе палаты парламента приняли решение единогласно.

О готовности признать республики заявили в Сирии, Абхазии, Южной Осетии, а также йеменские хуситы.

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Роман Кирьянов
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