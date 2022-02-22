Сирия заявила о намерении признать ДНР и ЛНР

Власти Сирии могут в скором времени признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). О таком намерении Дамаска заявил глава МИД республики Фейсал Микдад в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

По словам дипломата, для официального признания республик соответствующие процедуры должны быть осуществлены в парламенте страны. «Это [решение] должно пройти через парламент, это должно пройти через разные инстанции. Но отношения [Сирии с республиками] начались давно», — уточнил он.

Микдад добавил, что обсуждал возможное признание республик сирийской стороной с российским коллегой Сергеем Лавровым, однако разговор состоялся до соответствующего решения Москвы.

Ранее сообщалось, что Сирийская республика полностью поддерживает решение президента России Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. Глава МИД страны заявил, что такой шаг укрепляет мир, потому что он противостоит разрушительной политике, которую проводит Запад.