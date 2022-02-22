Сирия официально поддержала признание Россией ДНР и ЛНР

Сирийская республика полностью поддерживает решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом официально заявил глава МИД Сирии Фейсал Микдад на сессии Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на Youtube.

По мнению дипломата, заявление российского главы государства является «вехой в истории». «Сирийская арабская республика полностью поддерживает заявление, которое сделал его превосходительство президент Путин. Мы хотели бы сказать, что ответить на политику западных государств можно только таким образом», — подчеркнул он.

Микдад отметил, что западные государства поддерживают терроризм, используют политику силы везде, где они хотят, и в некоторых случаях вместо нее используют мягкую силу, чтобы изменить ситуацию в мире для своей гегемонии. Он добавил, что решение Москвы о признании ДНР и ЛНР укрепляет мир, потому что оно противостоит разрушительной политике, которую проводит Запад.

«Мы выражаем нашу полную солидарность с Донецкой и Луганской республиками. Мы считаем, что нынешние условия будут способствовать укреплению нашего сотрудничества, потому что это сотрудничество во имя человека», — рассказал глава сирийского МИД.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Ранее тем же днем главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.