Единственный коренной народ Европы столкнулся с новой угрозой

Единственный коренной народ Европы — саамы — столкнулся с новой проблемой из-за изменения климата. Норвежская государственная компания построила на их территориях гигантские ветряные электростанции, которые угрожают традиционному ремеслу саамов — оленеводству. Народ вместе с оленями уже начал покидать свои родные земли. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Государственная компания Fosen Vind построила в Фосене шесть ветряных электростанций суммарной мощностью 1057 мегаватт, что делает ее одним из крупнейших подобных проектов в Европе. Две огромные станции расположены на землях, на которых народ саамов имеет право на выпас скота. Олени пугаются шума от ветряных турбин, поэтому начали покидать территории, на которых ранее паслись, что ставит под угрозу оленеводство в регионе.

Саамы выступили против проекта ветряной генерации и подали иск в суд. В ходе судебного процесса оленеводы утверждали, что согласятся только на полный демонтаж турбин. Суд постановил, что две электростанции нарушают права саамов на «наслаждение своей культурой», но незаконными эти турбины инстанция не признала, поэтому власти не обязаны их демонтировать.

Коренная оленеводка Лена Хауген говорит, что турбины все равно свистят — ее народ хочет, чтобы их полностью снесли. Новое правительство, которое пообещало сделать Норвегию лидером в соблюдении прав коренных народов, но при этом содействовать развитию зеленых отраслей промышленности, ищет возможное решение проблемы. «Никакой победы нет. Совершенно ясно, что Норвегия не так уж и ценит коренное население», — заявила Хауген.

Борьба коренного народа с правительством является переломной для ветроэнергетики в нефтезависимой Норвегии. Стране нужно дополнить огромные гидроэнергетические ресурсы, чтобы сократить объемы вредных выбросов и подготовиться к масштабному энергопереходу. Порывистое Северное море помогает развитию ветроэнергетики, кроме того, береговая линия страны является второй по протяженности в мире после канадской. Однако индустрия все равно находится в упадке — власти не выдают разрешений на строительство ветряных турбин на берегу с апреля 2019 года, отчасти из-за опасений общественности по поводу разрушения нетронутых земель.

Решение Норвегии может отразиться и на других странах и стать стимулом для введения ограничений на эксплуатацию земель коренных народов. По данным ООН, саамы, финно-угорской коренной народ Северной Европы, живут «с незапамятных времен» на землях в Финляндии, Норвегии, России и Швеции, и их население оценивается примерно в 80 тысяч человек.

Строительство ветряных электростанций — не единственная проблема, из-за которой олени саамов теряют среду обитания. Им также угрожает потепление в Арктике, которое происходит в четыре раза быстрее, чем предполагалось ранее. Олени саамов, которые приспособились к суровым условиям полярного региона, не могут адаптироваться к более теплому климату.