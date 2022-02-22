У американского теннисиста случились судороги обеих ног во время матча

Absolutely crazy scenes in Acapulco, and @GrigorDimitrov never forgets how to be a great sport.



AMAZING - and we hope Stefan Kozlov is okay. 👏#AMT2022 pic.twitter.com/ZFtoF2lllA — Tennis TV (@TennisTV) February 22, 2022

Американский теннисист Стефан Козлов был вынужден обратиться за медицинской помощью во время матча против болгарина Григора Димитрова на турнире ATP в Акапулько. Видео эпизода опубликовано в аккаунте Tennis TV в Twitter.

Во втором сете у спортсмена начались судороги обеих ног. Врачи оказали помощь Козлову, после чего он смог продолжить встречу. Она завершилась победой американца со счетом 7:6 (10:8), 5:7, 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа и 21 минуту. Спортсмен вышел в 1/8 финала турнира, где встретится с победителем матча между

испанцем Рафаэлем Надалем и соотечественником Денисом Кудлой.

24-летний Козлов занимает 130-е место в рейтинге ATP. 30-летний Димитров находится на 33-й позиции.