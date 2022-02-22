В США оценили готовность Т-14 «Армата» к войне

Т-14 «Армата» может использоваться в боевых действиях уже в 2023 году. Готовность новейшего российского танка к войне оценили в 19FortyFive.

Американское издание отмечает, что с момента появления на параде Победы в мае 2016 года Т-14 «Армата» сталкивалась с многочисленными задержками. Тем не менее, в публикации признается, что танк «может стать настоящим зверем, если когда-нибудь попадет на поле боя».

Издание отмечает необитаемую башню Т-14 «Армата». «Интересный аспект конструкции Т-14 заключается в том, что экипаж из трех человек находится в другом бронированном отсеке в передней части танка, вдали от 125-миллиметровой гладкоствольной пушки и хранилища боеприпасов», — говорится в публикации.

Также издание отмечает многослойную броню танка, систему активной защиты, радиопоглощающее покрытие, новое оборудование связи, современную радиолокационную станцию (РЛС), широкоугольные камеры, перископ и лазерный целеуказатель.

Издание пишет, что 48-тонная Т-14 «Армата», способная развивать скорость 88 километров в час, может проехать не менее 500 километров.

19FortyFive уверяет, что одна такая машина обходится в четыре миллиона долларов.

В декабре 2021 года первый заместитель директора «Ростеха» Владимир Артяков заявил о запуске серийного производства танка Т-14 на платформе «Армата».

В ноябре того же года исполняющий обязанности начальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России генерал-майор Александр Шестаков сообщил, что завершение испытаний Т-14 запланировано на 2022 год.