Россияне массово начали искать билеты в недавно открывшуюся европейскую страну

Россияне массово начали искать авиабилеты в Словению на фоне отмены всех действующих в республике коронавирусных ограничений на въезд для иностранных туристов. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, в феврале зафиксирован рост популярности билетов в недавно открывшуюся европейскую страну в 2,5 раза. При этом отмечается, что роста числа бронирований пока не наблюдается — речь идет только об интересе отечественных туристов к данному направлению.

Уточняется, что для посещения республики гражданам России нужно иметь только действующую визу, выданную Словенией или любой другой страной Шенгенского соглашения. Стоимость билетов на прямые рейсы из Москвы в Любляну с вылетами в марте начинается от 11 тысяч рублей в одну сторону.

Ранее в феврале туроператоры назвали оптимальную стоимость путевок в Словению. Так, наиболее выгодно отдохнуть в стране предлагает компания PAC Group — недельный отпуск обойдется двоим путешественникам в 980 евро (85,5 тысячи рублей). В цену входит перелет в обе стороны, проживание и питание на базе завтраков.

С 19 февраля власти Словении отменили все действующие в стране коронавирусные ограничения на въезд для иностранцев. Теперь прибывающие в страну туристы освобождаются от предоставления справок о вакцинации и результатов ПЦР-тестирования, кроме того, отменяется карантин по прибытии.