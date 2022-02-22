Тимошенко призвала Зеленского консолидировать все силы для защиты независимости

Бывший премьер-министр Украины, депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко призвала президента Владимира Зеленского объединять все политические силы в стране для защиты независимости. Ее заявление опубликовано в Facebook.

Тимошенко назвала признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) циничным нарушением фундаментальных норм международного права. По ее мнению, весь демократический мир должен мобилизоваться, показать силу и защитить общие ценности.

«Обращаюсь к президенту Украины: пришло время консолидировать все ветви власти, все политические и общественные силы страны для защиты и сохранения нашей независимости. В это время чрезвычайной угрозы нам всем нужна страна национального единства — с сильной армией, сильной экономикой, объединенным обществом», — добавила Тимошенко.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР и поручил министерству иностранных дел провести переговоры об установлении дипломатических отношений с республиками. Он также подписал указы, согласно которым российские вооруженные силы должны обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР. На ратификацию в Госдуму внесены договоры с республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.