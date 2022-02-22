Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил турецкого лидера Реджепа Эрдогана за поддержку в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом глава Украины написал в Twitter.

Зеленский сообщил, что переговорил с Эрдоганом по телефону. «Выразил благодарность за поддержку позиции Украины относительно последних провокационных решений РФ», — отметил он.

Президент также поблагодарил за поддержку инициативы Киева о проведении саммита с участием постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германии, Турции и Украины.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР. Эрдоган осудил это решение и призвал «не нарушать международное право и сохранять здравомыслие».

Верховная Рада Украины призвала ввести новые санкции против Москвы, в том числе заморозить запуск газопровода «Северный поток-2» и отключить Россию от международной межбанковской платежной системы SWIFT.