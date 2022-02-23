В Раде допустили «аннексию» территорий со стороны трех стран

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил, что Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на некоторые территории, вошедшие в состав Украины в советское время. Об этом написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Кива раскритиковал курс на декоммунизацию, который проводится на Украине. Он допустил аннексию территорий Украины со стороны трех стран.

«Теперь ждем, когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят свои права на территорию которая была получена Украиной во время "ненавистного, оккупационного коммунистического режима"», — написал Кива.

Парламентарий допустил развитие такого сценария, поскольку местные жители получают второе гражданство. Он также указал в качестве причины политику президента Украины Владимира Зеленского.

«Тернопольская, Черновицкая, Волынская, Львовская области давно к этому подготовились, получив второе гражданство и с нетерпением ждут своей "аннексии"», — отметил депутат.

Ранее Кива предупредил Зеленского об обращении регионов Украины за помощью к президенту России Владимиру Путину. Депутат допустил, что преступная политика Зеленского может спровоцировать выход юго-востока страны из ее состава.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Перед этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.