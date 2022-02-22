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Зеленского предупредили об обращении регионов Украины за помощью к Путину

Депутат Кива предупредил Зеленского, что юго-восток Украины обратится к Путину за помощью

Фото: Umit Bektas / Reuters

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива предупредил президента Украины Владимира Зеленского о возможности обращения украинских регионов за помощью к президенту России Владимиру Путину. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

По его словам, преступная политика Зеленского может спровоцировать выход юго-востока страны из ее состава.

«Зеленский, если конечно он еще может, должен понять: что при его преступной политике и устроенном геноциде русскоговорящего населения, сейчас начнется в Украине эффект "Домино" и уже весь юго-восток страны, может обратится к В.В. Путину, за помощью и спасением», — отметил депутат.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Перед этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.

Марина Совина
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