«Челси» одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Сыграны еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лондонский «Челси» дома одержал победу над французским «Лиллем» со счетом 2:0. На восьмой минуте полузащитник Кай Хавертц открыл счет. На 63-й минуте преимущество увеличил хавбек Кристиан Пулишич.

Встреча между «Вильярреалом» и туринским «Ювентусом», прошедшая в Испании, завершилась вничью со счетом 1:1. Голами отличились нападающий итальянцев Душан Влахович, полузащитник испанцев Даниэль Парехо.

Ответные матчи между командами пройдут 16 марта. Они начнутся в 23:00 по московскому времени.