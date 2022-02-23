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«Челси» одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Челси» победил «Лилль», «Ювентус» сыграл вничью с «Вильярреалом» в 1/8 финала ЛЧ

Фото: Reuters

Сыграны еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лондонский «Челси» дома одержал победу над французским «Лиллем» со счетом 2:0. На восьмой минуте полузащитник Кай Хавертц открыл счет. На 63-й минуте преимущество увеличил хавбек Кристиан Пулишич.

Встреча между «Вильярреалом» и туринским «Ювентусом», прошедшая в Испании, завершилась вничью со счетом 1:1. Голами отличились нападающий итальянцев Душан Влахович, полузащитник испанцев Даниэль Парехо.

Ответные матчи между командами пройдут 16 марта. Они начнутся в 23:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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