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Зеленский призвал ввести бесполетную зону над Украиной

Зеленский призвал ввести бесполетную зону над Украиной и отключить Россию от SWIFT

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести бесполетную зону над республикой. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Зеленский сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом Франции о новых санкциях в отношении Москвы. Украинский лидер призвал отключить Россию от межбанковской системы SWIFT.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на ряд высокопоставленных источников в Европейском Союзе сообщил, что страны ЕС начали обсуждать возможное отключение России от SWIFT. По данным журналистов, такую меру поддерживают Польша и страны Балтии. Против выступают Германия, Италия, Венгрия и Кипр.

Между тем президент США Джо Байден созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения событий на Украине, после начала Россией военной спецоперации

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София Сарджвеладзе
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