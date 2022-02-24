Зеленский призвал ввести бесполетную зону над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести бесполетную зону над республикой. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Зеленский сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом Франции о новых санкциях в отношении Москвы. Украинский лидер призвал отключить Россию от межбанковской системы SWIFT.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на ряд высокопоставленных источников в Европейском Союзе сообщил, что страны ЕС начали обсуждать возможное отключение России от SWIFT. По данным журналистов, такую меру поддерживают Польша и страны Балтии. Против выступают Германия, Италия, Венгрия и Кипр.

Между тем президент США Джо Байден созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения событий на Украине, после начала Россией военной спецоперации