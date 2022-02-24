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Байден созвал Совет национальной безопасности из-за ситуации на Украине

Президент США Байден созвал Совет нацбезопасности для обсуждения событий на Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден созвал в четверг утром заседание Совета национальной безопасности для обсуждения событий на Украине, после начала Россией военной спецоперации. Об этом сообщают журналисты из пула Белого дома со ссылкой на чиновника администрации. Информацию опубликовал ТАСС.

«Президент Байден созвал заседание совета по национальной безопасности сегодня утром в ситуационной комнате, чтобы обсудить последние события на Украине», — цитирует чиновника корреспондент CNN Кевин Липтак.

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22 февраля

Байден проинформировал своего украинского коллегу Владимира Зеленского о мерах, которые Соединенные Штаты предпримут в ответ на военную операцию России на Украине. Он заявил, что союзники и партнеры Украины готовы вводить против России жесткие санкции. Американский президент также добавил, что Киеву продолжат оказывать поддержку и помощь.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Анжелика Бережная
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