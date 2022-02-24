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Европа начала обсуждать отключение России от SWIFT

CNN: страны ЕС обсужают возможное отключение России от системы SWIFT

Фото: Shutterstock

Страны Европейского союза начали обсуждать возможное отключение России от межбанковской системы SWIFT, утверждает телеканал CNN со ссылкой на ряд высокопоставленных источников в ЕС. При этом указывается, что страны Европы разошлись во мнениях по этому вопросу.

Польша, Латвия, Эстония и Литва хочет, чтобы подобные меры были включены в европейские санкции, которые Брюссель должен объявить 24 февраля, однако Германия, Италия, Венгрия и Кипр не согласны в силу своих более тесных экономических связей с Россией.

По словам собеседника CNN в дипломатических кругах, в ситуации достаточно противоречий, однако он предполагает, что экономические соображения победят, и Брюссель не пойдет на отключение России от SWIFT.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Цели связываются с демилитаризацией Украины. Сроки определит сам Путин, указал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Платон Щукин
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