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Бродячая собака покусала ребенка в российском регионе

Бродячая собака напала на семилетнюю девочку в Анадыре на Чукотке и покусала ей руки

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Бродячая собака покусала семилетнюю девочку в Анадыре на Чукотке. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

ЧП произошло в среду, 23 февраля. Животное напало на ребенка и нанесло раны обеих рук и спины. Девочке была оказана квалифицированная медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение

Следователи начали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение

13 февраля стая бродячих собак напала на 13-летнюю девочку в Оренбурге, возбуждено уголовное дело. За два дня до этого сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области стая бездомных собак напала на мужчину. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали у пострадавшего травмы и множественные укусы.

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Марина Совина
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