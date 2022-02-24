Бродячая собака покусала ребенка в российском регионе

Бродячая собака покусала семилетнюю девочку в Анадыре на Чукотке. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

ЧП произошло в среду, 23 февраля. Животное напало на ребенка и нанесло раны обеих рук и спины. Девочке была оказана квалифицированная медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение

Следователи начали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение

13 февраля стая бродячих собак напала на 13-летнюю девочку в Оренбурге, возбуждено уголовное дело. За два дня до этого сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области стая бездомных собак напала на мужчину. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали у пострадавшего травмы и множественные укусы.