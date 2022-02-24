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Американские F-35 прибыли в Литву

Минобороны Литвы сообщило о прибытии военных самолетов США F-35

Фото: Shutterstock

Американские военные самолеты F-35 прибыли в Литву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны республики.

Военные самолеты приземлились на авиабазе в Шяуляй, где дислоцированы дополнительные вооруженные силы США. «Реагируя на нынешнюю ситуацию в области безопасности, США также приняли важное и необходимое решение — продолжается ротация тяжелого батальона 3-66 Armor в Литве», — заявили в Минобороны.

Глава ведомства Арвидас Анушаускас назвал это «адекватной реакцией на начатую по соседству войну».

Ранее президент США Джо Байден созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения событий на Украине после начала Россией военной спецоперации. Власти Литвы, в свою очередь, объявили в стране режим ЧП и выразили готовность организовать 10 тысяч пунктов для размещения украинских беженцев.

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София Сарджвеладзе
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