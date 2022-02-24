Литва предоставит пункты для размещения беженцев с Украины

Власти Литвы готовы организовать 10 тысяч пунктов для размещения беженцев с Украины, передает ТАСС.

«Мы обратились к муниципальным властям с просьбой предоставить информацию о том, где они могли бы разместить украинских беженцев. Согласно предварительным данным, для этого определены примерно 10 тысяч пунктов», — заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

Власти также обратились к жителям, которые готовы принять у себя украинцев. Билотайте отметила, что необходимо выработать алгоритм приема беженцев. «В первую очередь это регистрация граждан Украины, решение вопросов размещения, питания, предоставления необходимых социальных услуг с перспективой трудоустройства», — сказала глава МВД.

Ранее о готовности принять несколько десятков тысяч беженцев заявила Молдавия. Президент Майя Санду сказала, что на границе с Украиной наблюдается повышенный поток людей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины.