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Литва предоставит пункты для размещения беженцев с Украины

МВД Литвы сообщило о готовности организовать 10 тыс. пунктов для приема беженцев с Украины

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Литвы готовы организовать 10 тысяч пунктов для размещения беженцев с Украины, передает ТАСС.

«Мы обратились к муниципальным властям с просьбой предоставить информацию о том, где они могли бы разместить украинских беженцев. Согласно предварительным данным, для этого определены примерно 10 тысяч пунктов», — заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

Власти также обратились к жителям, которые готовы принять у себя украинцев. Билотайте отметила, что необходимо выработать алгоритм приема беженцев. «В первую очередь это регистрация граждан Украины, решение вопросов размещения, питания, предоставления необходимых социальных услуг с перспективой трудоустройства», — сказала глава МВД.

Ранее о готовности принять несколько десятков тысяч беженцев заявила Молдавия. Президент Майя Санду сказала, что на границе с Украиной наблюдается повышенный поток людей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины.

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София Сарджвеладзе
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