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В Госдуме ответили на призыв МИД Великобритании бойкотировать финал ЛЧ в России

Депутат Госдумы в ответ на призыв бойкотировать финал ЛЧ заявил, что спорт вне политики
Сергей Бурлаков

Сергей Бурлаков. Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Депутат Госдумы Сергей Бурлаков заявил, что спорт должен быть вне политики. Так он ответил на призыв главы МИД Великобритании Лиз Трасс к английским клубам бойкотировать финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

«Мне кажется, госпожа Лиз Трасс немного торопит события, насколько мне известно, английские клубы еще не в финале Лиги чемпионов», — заявил Бурлаков. Он также отметил, что политические решения не должны отражаться на спортсменах.

Трасс сделала заявление 23 февраля. «Лично я бы не хотела участвовать в футбольном матче в Санкт-Петербурге, учитывая то, что делает режим [президента России Владимира] Путина», — сказала она.

В Лиге чемпионов текущего сезона проходят матчи 1/8 финала. В борьбе за титул остались четыре английские команды: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль». Финал турнира должен пройти 28 мая в Санкт-Петербурге.

Алексей Гусев
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