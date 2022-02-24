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Спорт

Тренер Махачева рассказал о несправедливости UFC

Тренер Ислама Махачева считает, что титульный бой в UFC получит Конор Макгрегор

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Главный тренер American Kickboxing Academy Хавьер Мендес заявил, что не ждет справедливости от матчмейкеров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит Submission Radio.

Наставник российского бойца Ислама Махачева отметил, что рейтинги не влияют на решения в UFC. Он признался, что не рассчитывает на то, что его подопечный в скором времени получит титульный поединок. Вместе с тем Мендес отметил, что это вполне закономерно.

«Я всегда говорю, кто бы не стал претендентом, это будет нечестно. Это не спорт, а развлечение. UFC организует денежные бои, им важно именно это», — заявил специалист. По его мнению, ирландская звезда промоушена Конор Макгрегор быстрее Махачева получит шанс подраться за титул чемпиона UFC.

Махачев одержал девять побед подряд и неоднократно заявлял о готовности провести чемпионский поединок. 27 февраля ему предстоит поединок против американца Бобби Грина.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Он не дрался с лета 2021-го, когда получил травму в поединке с Дастином Порье.

Николай Костюков
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