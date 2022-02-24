ЕС ввел санкции против Шойгу и военного командования России

Европейский союз ввел персональные санкции в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик против и военного командования РФ. Об этом говорится в соответствующем постановлении.

В частности, в список попали министр обороны России Сергей Шойгу, главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов, заместитель главкома ВМФ РФ Владимир Касатонов, главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий Военно-воздушными силами Сергей Дронов, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

В санкционные списки ЕС также внесены глава администрации президента Антон Вайно, официальный представитель МИД России Мария Захарова, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В общей сложности в список попали около 400 россиян.

Помимо этого, ЕС запретил определенные операции с ценными бумагами правительства России и Центробанка.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.