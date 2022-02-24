Евросоюз запретил операции с ценными бумагами правительства России и ЦБ

Европейский союз (ЕС) запретил проведение определенных операций с ценными бумагами Центробанка и правительства РФ в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в опубликованном Евросоюзом документе.

«Запрещается прямо или косвенно покупать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги или содействие в выпуске или иным образом иметь дело с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенными после 9 марта 2022 года», — говорится в документе.

Кроме того, запрещается прямо или косвенно заключать или участвовать в каких-либо соглашениях о предоставлении новых займов или кредитов с правительством России, Центробанком или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию ЦБ.

Ранее сообщалось, что санкции Евросоюза против России за признание Донецкой и Луганской народных республик вступили в силу. В санкционные списки ЕС внесены министр обороны России Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, официальный представитель МИД России Мария Захарова, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.