Экономист оценил санкции США против российского банка

Санкции, введенные против российского банка ВЭБ, можно оценить фразой «не смертельно, но дорого». К такому выводу в комментарии «Ведомостям» пришел доцент экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.

Он объяснил, что даже простые конверсионные операции, которые проводит ВЭБ на мировых рынках, вполне вероятно, могут быть затруднены, даже несмотря на определенные «послабления» со стороны США. Теперь фининституту предстоит поиск альтернативных путей отхода, а также отказ от привычных и наиболее эффективных сделок. По оценке Буклемишева, ВЭБ.РФ будут не доступны расчеты с иностранными контрагентами в долларах, а затем, возможно, и в евро, если аналогичные санкции будут введены со стороны ЕС.

Ранее также попавший под санкции США Промсвязьбанк объяснил свою дальнейшую работу. В финансовой организации заявили, что ограничения не окажут существенного влияния на ее деятельность. Там подчеркнули, что введение санкций было ожидаемым, необходимые мероприятия заранее были подготовлены и проведены в рабочем порядке.

22 февраля Минфин США подтвердил введение санкций против российских банков ВЭБ и «Промсвязьбанк», а также их 42 дочерних компаний. До этого президент США Джо Байден объявил о введении санкций против российских элит и банков, а также госдолга. Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине и будут гораздо сильнее тех, что были введены Соединенными Штатами в 2014 году.

