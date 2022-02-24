Блинкен предрек России долгую расплату в случае «вторжения» на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и ее власти будут платить долгое время в случае полномасштабного «вторжения» на Украину. Об этом он рассказал в эфире NBC News.

Блинкен отметил, что Вашингтон делает все возможное для сдерживания России. Он подчеркнул, что если это не удержит Москву от «дальнейшей агрессии» на Украине, то будет очень быстрый и жесткий ответ. Так, по его словам, это будет цена, которую Россия будет платить долгое время.

Помимо этого, госсекретарь подчеркнул, что в ситуации вокруг Украины дипломатия преуспела в деле объединения мира и противостояния российской «агрессии». При этом он заявил, что, если Россия пойдет на полномасштабное «вторжение на Украину сверх того, что она уже делает, то Вашингтон тоже пойдет на эскалацию. Дипломат выразил надежду, что эта информация все еще может действовать как сдерживающий фактор для Москвы.

В ходе интервью Блинкен также предрек, что до утра четверга, 24 февраля, войска России начнут что-то похожее на полномасштабное «вторжение» на Украину. Блинкен утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, есть ли у него основания полагать, что до конца ночи Москва начнет «вторжение» в соседнюю страну.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

