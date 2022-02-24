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Блинкен предрек что-то похожее на «вторжение» России на Украину до утра четверга

Госсекретарь США Блинкен: Россия начнет что-то похожее на «вторжение» на Украину
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен предрек, что до утра четверга, 24 февраля, войска России начнут что-то похожее на полномасштабное «вторжение» на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Блинкен утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, есть ли у него основания полагать, что до конца ночи Москва начнет «вторжение» в соседнюю страну. Он отметил, что Россия якобы привела в крайнюю теперь готовности свои войска по всей границе с Украиной. При этом госсекретарь не стал уточнять, имел ли он в виду ввод войск в ДНР и ЛНР или на контролируемыми украинскими властями территории.

В то же время на просьбу журналиста уточнить, когда конкретно произойдет «вторжение», Блинкен заявил, что не может назвать конкретную дату или время. Однако он отметил, что все готово, чтобы Россия начала свое наступление. Американский дипломат также добавил, что, по его мнению, все еще есть шанс избежать полномасштабной «агрессии».

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что угроза полномасштабного «нападения» России на Украину сохраняется. По ее словам, по этой причине Вашингтон будет сохранять бдительность и следить за происходящим на Украине.

Марина Совина
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