В Белом доме заявили о сохраняющейся угрозе «нападения» России на Украину

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что угроза полномасштабного «нападения» России на Украину сохраняется. Об этом она рассказала во время рабочей встречи в Белом доме, передает ТАСС.

По ее словам, по этой причине Вашингтон будет сохранять бдительность и следить за происходящим на Украине. Харрис подчеркнула, что США находятся в тесной координации со своими союзниками и партнерами в мире. При этом она добавила, что США сотрудничают со своими союзниками и в вопросе введения серьезных санкций против Москвы в случае ее предполагаемого «вторжения» на Украину.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США ни при каком сценарии не станут направлять войска на Украину для войны с Россией. По словам Псаки, она уже много раз повторяла, что не существует сценария, при котором президент США Джо Байден примет решение об отправке американских военнослужащих на Украину для сражений против России.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

