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Муж погибшей на съемках фильма с Болдуином возмутился словами актера

Муж погибшей на съемках «Ржавчины» заявил, что не сопереживает Алеку Болдуину
Мэтт Хатчинс

Мэтт Хатчинс. Кадр: USA Today

Мэтью Хатчинс, муж погибшей на съемках фильма «Ржавчина» оператора Галины Хатчинс, возмутился словами актера Алека Болдуина. Об этом сообщает Today.

Супруг погибшей заявил, что не сопереживает артисту и винит его в случившемся. По мнению Хатчинса, Болдуин даже не пытается взять на себя ответственность за смерть коллеги.

«Идея о том, что человек, державший пистолет и выстреливший из него, не несет никакой ответственности, для меня абсурдна. Но безопасность была не единственной проблемой на съемочной площадке. Ряд отраслевых стандартов не соблюдался, и за это несут ответственность еще несколько сторон», — отметил Мэтью Хатчинс.

Ранее стало известно, что он подал на Болдуина в суд. В заявлении Хатчинса отмечается, что ответчик мог предотвратить смерть оператора, если бы не игнорировались жалобы на нарушения правил безопасности.

22 октября 2021 года сообщалось, что во время съемки одной из сцен вестерна «Ржавчина» Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Оператор Галина Хатчинс погибла в результате выстрела. Кроме того, был ранен режиссер Джоэл Соуса. Позже Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета.

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Марина Погосян
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