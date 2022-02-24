Лукашенко рассказал о российских С-400 для Белоруссии

В Белоруссии планируют купить новые самолеты и оснастить военных российскими зенитными ракетными системами (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил на торжественном собрании во вторник, посвященном Дню защитников Отечества и вооруженных сил, передает ТАСС.

«В течение ближайших нескольких лет планируем закупить и поставить в войска широкий перечень самых современных вооружений, среди которых самолеты Су-30СМ, десятки вертолетов, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2"», — рассказал он.

По словам Лукашенко, вопрос об оснащении белорусских вооруженных сил комплексами С-400 прорабатывается в настоящее время.

В феврале российские пилоты на Су-35С и их белорусские коллеги на Су-30СМ провели учебный бой. Летчики поочередно имитировали действия противника на малых высотах.

Ранее в том же месяце в Министерстве обороны России сообщили, что российские С-400 прибыли в Белоруссию. Расчеты зенитного ракетного полка Восточного военного округа заступили на боевое дежурство в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.