Российские и белорусские летчики провели воздушный бой

Экипажи российских и белорусских истребителей провели учебный воздушный бой. Летчики условно уничтожили противника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Белоруссии.

«Белорусские летчики на самолетах Су-30СМ и их российские коллеги на самолетах Су-35С провели условный воздушный бой пара на пару на малых высотах — от 200 до 1000 метров. Летчики поочередно имитировали действия противника. Задача атакующих — "сесть на хвост" самолету-противнику и условно его уничтожить», — отметили в сообщении.

Учения «Союзная решимость-2022» проходят с 10 по 20 февраля. В рамках маневров военные отрабатывают пресечение и отражение внешней агрессии, а также защиту интересов Союзного государства.

Ранее в рамках учений российский истребитель Су-35С перехватил условного нарушителя воздушной границы. Минобороны России опубликовало запись перехвата.

12 февраля в оборонном ведомстве сообщили об отработке действий артиллеристов на учениях «Союзная решимлость-2022». Дивизионы артиллеристов из России и Белоруссии выполнили залп по району сосредоточения условного противника.