Перехват российскими Су-35 нарушителя воздушной границы попал на видео

Минобороны России показало видео перехвата российскими истребителями Су-35 условного нарушителя воздушной границы Союзного государства в рамках совместных с Белоруссией учений «Союзная решимость-2022». Кадры опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

На них видно, как поднятый по тревоге дежурный истребитель Су-35 приблизился к воздушной цели, идентифицировал ее и по радиосвязи сообщил о необходимости произвести посадку на ближайшем аэродроме.

«В рамках совместного учения "Союзная решимость-2022" экипажи истребителей Су-35 Восточного военного округа с аэродрома в Брестской области отработали перехват самолета, условно нарушившего воздушное пространство Союзного государства», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве уточнили, что роль условного нарушителя выполнял экипаж белорусского Су-30СМ.

В феврале 2022 года в Белоруссии проходят совместные с Россией военные учения «Союзная решимость-2022». Как подчеркнул глава республики Александр Лукашенко, военные отрабатывают противостояние с силами Польши, Прибалтики и Украины.