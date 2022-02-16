Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Перехват российскими Су-35 нарушителя воздушной границы попал на видео

Российские Су-35 перехватили нарушителя воздушной границы на учениях в Белоруссии

Минобороны России показало видео перехвата российскими истребителями Су-35 условного нарушителя воздушной границы Союзного государства в рамках совместных с Белоруссией учений «Союзная решимость-2022». Кадры опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.

На них видно, как поднятый по тревоге дежурный истребитель Су-35 приблизился к воздушной цели, идентифицировал ее и по радиосвязи сообщил о необходимости произвести посадку на ближайшем аэродроме.

«В рамках совместного учения "Союзная решимость-2022" экипажи истребителей Су-35 Восточного военного округа с аэродрома в Брестской области отработали перехват самолета, условно нарушившего воздушное пространство Союзного государства», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве уточнили, что роль условного нарушителя выполнял экипаж белорусского Су-30СМ.

В феврале 2022 года в Белоруссии проходят совместные с Россией военные учения «Союзная решимость-2022». Как подчеркнул глава республики Александр Лукашенко, военные отрабатывают противостояние с силами Польши, Прибалтики и Украины.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В допинг-пробе Валиевой нашли три перпарата для улучшения работы сердца
Перехват российскими Су-35 нарушителя воздушной границы попал на видео
Актер из «Настоящего детектива» купил дом у неизвестного
Названа особенность антител к омикрон-штамму коронавируса
Постпред России при ЕС опроверг вторжение России на Украину
Существование британской монархии после смерти королевы поставили под сомнение
Глава Мюнхенской конференции высказался об отказе Москвы от участия в форуме
В Госдуме заявили о необходимости поднять зарплату военным священникам
Самый мощный смартфон Samsung сравнили с iPhone
Иммунолог заявил о выходе Москвы на плато по коронавирусу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.