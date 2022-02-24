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Совбез ООН решил экстренно собраться из-за Украины

Объявлено экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине начнется в 05:30 мск. Об этом объявили в постпредстве России при Всемирной организации, передает РИА Новости.

Дипломаты уточнили, что заседание пройдет в формате открытого брифинга.

Ранее 24 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за обращения ДНР и ЛНР к России за военной помощью. По его словам, власти Украины инициировали заседание СБ ООН, так как данное обращение администраций республик к России является дальнейшей эскалацией ситуации с безопасностью.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Марина Совина
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