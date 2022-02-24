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Российские военные применили модернизированные Т-72 в Сибири

Мотострелки ЦВО при поддержке бронетехники уничтожили цели на учениях в Сибири

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Мотострелковые подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили превосходящие силы условного противника на учениях в Сибири. Действия мотострелков поддерживали экипажи боевых машин пехоты БМП-2 и модернизированных танков Т-72. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.

В сообщении отмечается, что в ходе учений в Кемеровской области по неприятелю был нанесен удар из самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С». После этого мотострелковые подразделения при поддержке БМП-2 и модернизированных танков Т-72 перешли в контрнаступление. Это позволило подавить сопротивление условного противника.

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В пресс-службе уточнили, что военные получили разведывательные данные с помощью беспилотников «Орлан-10». В маневрах были задействованы около 600 военнослужащих и более 50 единиц специальной техники.

В январе экипажи танков Т-72Б3 Южного военного округа провели стрельбы на полигоне «Ангарский» в Крыму. Экипажи отработали подавление противотанковых расчетов условного противника.

В ноябре в США танк Т-72 назвали надежной опорой российской армии. В публикации отметили возможности системы управления огнем «Калина», которую используют в модернизированных Т-72.

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Даниил Иринин
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