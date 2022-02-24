Морозы поставили американский штат под угрозу энергокризиса

Энергосистема американского штата Техас оказалась под угрозой из-за морозов. Жителей штата предупредили о трудностях в подаче электроэнергии на несколько дней. О возможном энергетическом кризисе сообщает агентство Bloomberg.

Ercot (Совет по надежности электроснабжения Техаса) обратился к экологическим регуляторам штата с просьбой смягчить правила по загрязнению воздуха. Это позволит энергогенерирующим компаниям максимально увеличить выработку электроэнергии, говорится в уведомлении, разосланном 23 февраля.

Сбои в энергосистеме могут произойти из-за резкого понижения температуры воздуха в Техасе. По данным Национальной метеорологической службы, в Далласе действует зимнее штормовое предупреждение с прогнозом ледяного дождя и снегопада. Температура в городе опустилась до пяти градусов по Цельсию ниже нуля, что почти на одиннадцать градусов ниже нормы.

Почти год назад в Техасе уже были смертельно опасные длительные отключения электричества из-за арктических заморозков, которые вывели из строя часть электростанций. Из-за отключения электроэнергии погибли более 200 человек. Тогда работу пришлось остановить на четырех крупнейших нефтеперерабатывающих заводах Техаса, а часть страны столкнулась с угрозой дефицита бензина.