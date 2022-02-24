Четырехкратный чемпион ОИ заявил о негативном отношении к норвежским спортсменам

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о норвежских спортсменах. Его слова приводит РИА Новости.

«Я к норвежцам отношусь негативно. Все время склоки от них — и в биатлоне, и в лыжах. Только со стороны норвежцев!» — рассказал Тихонов. Он также отметил, что не переживает из-за решения норвежского лыжника Йоханнеса Клебо не участвовать в соревнованиях на территории России. «Не будет Клебо в Тюмени — меньше будет разной гадости. Пусть посидит дома и подумает, раз не хочет участвовать», — заявил бывший биатлонист.

21 февраля Тихонов высказался о возможном переходе российского лыжника Александра Большунова в биатлон. Он невысоко оценил шансы такого развития событий. «Биатлон — серьезнейшая дисциплина, военно-прикладной вид спорта, тяжелый. А у Саши, на мой взгляд, и так все в порядке, и ему это просто не нужно», — отметил Тихонов.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени должен пройти с 18 по 22 марта. В Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) заявили, что если в текущем календаре соревнований произойдут какие-либо изменения, FIS немедленно сообщит об этом.