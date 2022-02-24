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Viber открыл представительство в России

Мессенджер Viber открыл представительство в России в рамках закона «о приземлении»

Фото: Simon Belcher / imagebroker.com / Globallookpress.com

Мессенджер Viber открыл представительство в России в рамках закона «о приземлении». О действиях зарубежной компании по исполнению российского законодательства сообщается на сайте Роскомнадзора.

«Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено», — говорится на портале регулятора. Также отмечается, что мессенджер разместил на информационном ресурсе электронную форму обратной связи.

Ранее сообщалось, что к исполнению закона «о приземлении» приступила компания Meta (бывшая Facebook). Организация направила заявление о регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора.

В январе стало известно, что Viber создал личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона о «приземлении». Аналогично поступила соцсеть Likee.

Закон «о приземлении» иностранных IT-компаний начал действовать в России 1 января 2022 года. Согласно его требованиям, если аудитория онлайн-ресурсов, зарегистрированных за пределами страны организаций, за сутки превышает 500 тысяч человек, компании должны открыть в России юрлицо. Помимо того, закон накладывает на такие компании обязательство зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями.

Маргарита Щигарева
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