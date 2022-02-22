Две иностранные компании начали выполнять закон «о приземлении»

Компания Meta (развивает соцсети Instagram, Facebook и мессенджер WhatsApp) приступила к выполнению закона «о приземлении». Исполнением соответствующих требований также занимается организация Zoom (владеет одноименным сервисом для видеосвязи). О действиях двух иностранных компаний по соблюдению российского законодательства сообщается на сайте Роскомнадзора.

«Meta Platforms, Inc. направила заявление о регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора. Компания Zoom Video Communications, Inc. зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора», — говорится в публикации.

Уточняется, что Zoom также сообщила Роскомнадзору о том, что ведет работу над созданием формы обратной связи. Помимо того, компания рассматривает вопрос открытия представительства на территории России.

Ранее сообщалось, что Zoom направил Роскомнадзору заявление на регистрацию личного кабинета. Заместитель главы регулятора Вадим Субботин также рассказал, что Twitter, Viber и TikTok создадут представительство в России в рамках закона «о приземлении».

В середине февраля стало известно, что Роскомнадзор пригрозил санкциями IT-компаниям, игнорирующим закон «о приземлении». Утверждалось, что регулятор готов принять меры понуждения до конца февраля.

Закон «о приземлении» иностранных IT-компаний начал действовать в России 1 января 2022 года. Согласно его требованиям, если аудитория онлайн-ресурсов, зарегистрированных за пределами страны организаций за сутки превышает 500 тысяч человек, компании должны открыть в России филиал, представительство или другое уполномоченное юрлицо. Помимо того, такие организации обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями.

Отказ от выполнения требований закона грозит IT-гигантам сначала запретом на распространение рекламы о себе, затем — невозможностью проводить платежи на территории страны, а в конце концов — блокировкой.