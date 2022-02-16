В России пригрозили принять меры к игнорирующим закон «о приземлении» компаниям

В России пригрозили санкциями IT-компаниям, игнорирующим закон «о приземлении». Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Роскомнадзора Вадима Субботина, регулятор готов принять меры понуждения до конца февраля.

«В ближайшее время Роскомнадзор запустит процедуру принятия мер понуждения, которые предусмотрены законом. Речь идет в первую очередь об экономических мерах», — заявил Субботин в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике на тему реализации закона «о приземлении» иностранных IT-компаний.

Замглавы Роскомнадзора отметил, что в список санкций входит восемь мер понуждения, в числе которых запрет на рекламу в отношении тех компаний, которые не начали выполнение закона. «Будем рассматривать вопрос о применении мер до конца текущего месяца», — уточнил он.

Ранее 16 февраля стало известно, что социальные сети Twitter, Viber и TikTok намерены открыть представительство в России в рамках закона «о приземлении».

Закон «о приземлении» иностранных IT-корпораций начал действовать в России с 1 января 2022 года. Согласно его требованиям, если аудитория онлайн-ресурсов зарегистрированных за пределами страны организаций за сутки превышает 500 тысяч человек, компании должны открывать в России филиал, представительство или другое уполномоченное юрлицо.

Отказ от выполнения данных требований приведет сначала к запрету на распространение рекламы о себе, затем — к невозможности проводить платежи на территории страны. В результате ресурсы, не выполнившие требование закона, могут оказаться заблокированы в России.