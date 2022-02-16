Три популярные соцсети откроют представительство в России

Twitter, Viber и TikTok создадут представительство в России в рамках закона «о приземлении». Роскомнадзор готов до конца февраля принять меры понуждения к иностранным компаниям, не начавшим исполнять данное требование, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы регулятора Вадима Субботина.

«В ближайшее время Роскомнадзор запустит процедуру принятия мер понуждения, которые предусмотрены законом. Речь идет в первую очередь об экономических мерах», — отметил он. Субботин отметил, что есть компании, которые уже начали частично выполнять основные обязанности. В частности, TikTok зарегистрировал личный кабинет, разместил форму обратной связи и проинформировал Роскомнадзор о планах в ближайшее время открывать в России представительство.

Компания Likeme Pte. Ltd. (Likee), по словам замглавы регулятора, также разместила форму обратной связи и уведомила о ближайших планах по учреждению российского юридического лица. «Twitter зарегистрировал личный кабинет, Zoom буквально вчера направил нам заявление на регистрацию личного кабинета, компания Viber выполнила все те же самые обязанности и вчера буквально прислала нам документы о создании юридического лица», — добавил Субботин.

Ранее стало известно, что американская компания Apple первой в рамках закона «о приземлении» открыла представительство России.

Закон «о приземлении» иностранных IT-корпораций начал действовать в России с 1 января 2022 года. Согласно его требованиям, если аудитория онлайн-ресурсов зарегистрированных за пределами страны организаций за сутки превышает 500 тысяч человек, компании должны открывать в России филиал, представительство или другое уполномоченное юрлицо.

Отказ от выполнения данных требований приведет сначала к запрету на распространение рекламы о себе, затем — к невозможности проводить платежи на территории страны. В результате ресурсы, не выполнившие требование закона, могут оказаться заблокированы в России.