Apple открыла представительство в России

Американская компания Apple первой в рамках закона «о приземлении» открыла представительство России. Как сообщает ТАСС, об этом в пятницу, 4 февраля, объявил Роскомнадзор.

«Создать филиал или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее социальная сеть Twitter зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора, исполнив тем самым закон о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России.

Закон «о приземлении» иностранных IT-корпораций начал действовать в России с 1 января 2022 года. Согласно его требованиям, если аудитория онлайн-ресурсов зарегистрированных за пределами страны организаций за сутки превышает 500 тысяч человек, компании должны открывать в России филиал, представительство или другое уполномоченное юрлицо.

Отказ от выполнения данных требований приведет сначала к запрету на распространение рекламы о себе, затем — к невозможности проводить платежи на территории страны. В результате ресурсы, не выполнившие требование закона, могут оказаться заблокированы в России.