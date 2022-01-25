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Еще одна соцсеть зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Twitter завела личный кабинет на сайте Роскомнадзора во исполнение закона «о приземлении»

Фото: Shutterstock

Социальная сеть Twitter зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Таким образом компания исполнила закон о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России, или «о приземлении», сообщает ТАСС.

«Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее в январе сообщалось, что личные кабинеты на сайте Роскомнадзора создали мессенджер Viber и социальная сеть Likee. Еще одной компанией, которая выполнила требование закона, стала Apple.

Закон «о приземлении» иностранных IT-корпораций начал действовать в России 1 января 2022 года. Теперь зарегистрированным за пределами страны онлайн-ресурсам, чья суточная аудитория пользователей из России превышает 500 тысяч человек, необходимо открыть в стране филиал, представительство или другое уполномоченное юрлицо. Кроме того, таким компаниям также нужно зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Отказ от выполнения этих требований приведет сначала к запрету на распространение рекламы о себе, затем — к невозможности проводить платежи на территории страны. В итоге ресурсы, не выполнившие требование закона, могут быть заблокированы.

Ксения Кривотулова
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