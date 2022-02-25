Зеленский анонсировал обсуждение «антивоенной коалиции» с Байденом

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что обсудит с американским коллегой Джо Байденом «антивоенную коалицию», пишет ТАСС.

Возможное создание объединения он анонсировал в пятницу, 25 февраля. Как уточнил политик, Украина «защищает свою свободу, но нуждается в действенной международной помощи». Зеленский объяснил, что намерен обсудить этот вопрос с польским президентом Анджеем Дудой, а также обратился в «Бухарестскую девятку», в которую входят девять государств Восточной Европы (в том числе Польша, Венгрия и страны Балтии). «Нуждаемся в антивоенной коалиции», — добавил он.

Ранее политтехнолог Марат Баширов предположил, что обстановка на Украине успокоится только при полной демилитаризации.

По его словам, это возможно при закреплении нейтрального статуса государства в его основном законе — Конституции. Эксперт допустил, что возможный переговорный процесс с Москвой предстоит завершить не действующему президенту Украины, а уже новому главе государства.